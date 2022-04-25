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1 час назад

В центре Москвы 15 человек подрались в баре из-за нехватки свободных мест

ТАССиещё 1

Сотрудники полиции доставили в дежурную часть четверых человек после потасовки в баре в центре Москвы из-за отсутствия свободных столиков. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

Массовая драка в столичном баре произошла из-за нехватки свободных мест
Фото: аррарр

По его данным, в ночь на 24 апреля в полицию поступило сообщение о массовой драке с участием 15 человек.

"Полицейские, прибыв на место, установили, что между посетителями бара на улице Фридриха Энгельса произошла потасовка из-за отсутствия свободных столиков в заведении и нежелания одних уступать свои места вновь прибывшим посетителям. В результате инцидента в полицию доставлены четыре человека для дачи объяснений и составления административного материала по ст. 20.1 КоАП", - сказал собеседник агентства.

Нарушителям может грозить штраф или административный арест до 15 суток.

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