Массовая драка в столичном баре произошла из-за нехватки свободных мест

"Полицейские, прибыв на место, установили, что между посетителями бара на улице Фридриха Энгельса произошла потасовка из-за отсутствия свободных столиков в заведении и нежелания одних уступать свои места вновь прибывшим посетителям. В результате инцидента в полицию доставлены четыре человека для дачи объяснений и составления административного материала по ст. 20.1 КоАП", - сказал собеседник агентства.