Массовая драка в столичном баре произошла из-за нехватки свободных мест

Сотрудники полиции доставили в дежурную часть четверых человек после потасовки в баре в центре Москвы из-за отсутствия свободных столиков. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.
По его данным, в ночь на 24 апреля в полицию поступило сообщение о массовой драке с участием 15 человек.
"Полицейские, прибыв на место, установили, что между посетителями бара на улице Фридриха Энгельса произошла потасовка из-за отсутствия свободных столиков в заведении и нежелания одних уступать свои места вновь прибывшим посетителям. В результате инцидента в полицию доставлены четыре человека для дачи объяснений и составления административного материала по ст. 20.1 КоАП", - сказал собеседник агентства.
Нарушителям может грозить штраф или административный арест до 15 суток.