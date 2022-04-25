Появилось видео задержания готовившего теракт в России сторонника ИГ *

В Ставрополье задержан сторонник террористической группировки ИГ*, который планировал атаку на один из объектов транспорта. Оперативное видео ФСБ России публикуют российские новостные Telegram-каналы.
«В городе Ставрополе вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. Подозреваемый задержан», – передает сообщение ведомства РИА Новости.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.