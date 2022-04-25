ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт, задержав за его подготовку сторонника международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России ). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 12 годам колонии Магомеда Рамазанова, который вступил в запрещенную в России террористическую организацию ИГ и готовил теракт в Махачкале. Суд установил, что 25 декабря он вместе с сообщниками разработал поэтапный план. Осуществить теракт террористы хотели 31 декабря. Злоумышленники заранее сфотографировали и сняли на видео подходы к административным зданиям, изготовили карты-схемы, на которых обозначили свои цели и пути отходов.