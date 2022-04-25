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1 час назад

Стало известно о погибшем из-за аварии на шахте в Кузбассе

Елена Прошина

Один горняк погиб и еще один пострадал при аварии на шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области, на которой произошел прорыв на водоотливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на предприятии.

Стало известно о погибшем из-за аварии на шахте в Кузбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По предварительным данным, один человек погиб, один пострадал», - сказал собеседник агентства, уточнив, что на момент ЧП в шахте находилась смена из 211 человек, которая выведена наружу.

Напомним, что на шахте «Ерунаковской-8» утром 25 апреля произошел прорыв на водоотливе. На место прибыли горноспасатели, которые помогли эвакуировать людей. Причины происшествия выясняются.

Ранее, 8 апреля, обрушение породы произошло на другой шахте в Кемеровской области — «Талдинская-Западная 1». В результате происшествия два человека оказались за завалом, позднее горноспасатели вывели их на поверхность, травм горняки не получили.

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