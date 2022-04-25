По предварительным данным, при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Брянской области.

Спасатели заявили, что эвакуировать население из района нефтебазы не потребуется.

Пожар на нефтебазе в Фокинском районе Брянска начался в ночь на 25 апреля. Сообщалось, что на территории базы загорелись резервуары.

Неназванный источник «Интерфакса» сообщал, что помимо базы в Фокинском районе в Брянске загорелось еще одно хранилище нефтепродуктов. Речь идет о резервуаре с дизельным топливом на Снежетьском валу. По словам собеседника «Интерфакса», объем резервуара составляет десять тысяч кубометров.

1 апреля произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Власти назвали его причиной авиаудар с двух вертолетов ВС Украины.