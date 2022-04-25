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12 минут назад

Раскрыты подробности о пожаре на брянской нефтебазе

Мария Иванова

По предварительным данным, при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Брянской области.

Спасатели заявили, что эвакуировать население из района нефтебазы не потребуется.

Пожар на нефтебазе в Фокинском районе Брянска начался в ночь на 25 апреля. Сообщалось, что на территории базы загорелись резервуары.

Неназванный источник «Интерфакса» сообщал, что помимо базы в Фокинском районе в Брянске загорелось еще одно хранилище нефтепродуктов. Речь идет о резервуаре с дизельным топливом на Снежетьском валу. По словам собеседника «Интерфакса», объем резервуара составляет десять тысяч кубометров.

1 апреля произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Власти назвали его причиной авиаудар с двух вертолетов ВС Украины.

В Брянске загорелось еще одно хранилище нефтепродуктов

В шести из семи граничащих с Украиной регионов России ввели высокий («желтый») уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, некоторые районы Воронежской области, Краснодарского края и Крыма.

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