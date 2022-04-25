Прорыв водоотвода произошел на кузбасской шахте

В Кемеровской области на шахте «Ерунаковская-8» произошел прорыв на водоотливе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, сейчас связи нет с двумя горняками.

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«На шахте "Ерунаковская-8" произошел прорыв на водоотливе. Двое горняков, которые были в районе аварийного участка, не выходят на связь», — сказал собеседник агентства.

На месте работают горноспасатели, проводится эвакуация горняков.

Напомним, что 8 апреля обрушение породы произошло на другой шахте в Кемеровской области — «Талдинская-Западная 1». В результате происшествия два человека оказались за завалом, позднее горноспасатели вывели их на поверхность, травм горняки не получили.