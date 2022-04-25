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26 минут назад

Борец с коррупцией МВД попался на взятке от российского бизнесмена

Lenta.ru

МВД проводит служебную проверку в отношении заместителя начальника антикоррупционного отдела полиции Новочеркасска, которого подозревают в вымогательстве и получении взятки в 30 тысяч рублей от местного бизнесмена. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка.

Борец с коррупцией МВД попался на взятке от бизнесмена
Фото: ТАССТАСС

Подозреваемый подполковник полиции стал фигурантом уголовного дела. В МВД уточнили, что сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

По данным следствия, прошлым летом подполковник в ходе плановой проверки установил, что гендиректор местной компании нарушил условия контракта по благоустройству городского парка. За взятку он пообещал бизнесмену не привлекать его к уголовной ответственности.

Подполковник, подозреваемый в должностном преступлении, служит в полиции с 2003 года.

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