Взрыв прогремел в девятиэтажном доме в Петербурге

Взрыв произошел на лестнице жилой девятиэтажки в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, из дома эвакуировали 66 человек, пострадавших в инциденте нет.
Взрыв прогремел на лестничной площадке между 7-м и 8-м этажом дома. Инцидент не вызвал пожара, однако ударной волной были повреждены двери лифта и выбиты стекла, а на фасаде трех последних этажей образовалась трещина. Эксперты обследуют дом, чтобы определить, могут ли в нем дальше проживать люди.
Эвакуированные люди находятся в пункте временного размещения на базе ближайшей школы.
Напомним, что 11 апреля взрыв газа произошел в пятиэтажке в подмосковном Ступино. Четыре квартиры были полностью разрушены, пять — повреждены. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе трое детей, еще 19 жильцов дома получили травмы.