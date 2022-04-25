Взрыв прогремел в девятиэтажном доме в Петербурге

Взрыв произошел на лестнице жилой девятиэтажки в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, из дома эвакуировали 66 человек, пострадавших в инциденте нет.

Фото: ТАСС ТАСС

Взрыв прогремел на лестничной площадке между 7-м и 8-м этажом дома. Инцидент не вызвал пожара, однако ударной волной были повреждены двери лифта и выбиты стекла, а на фасаде трех последних этажей образовалась трещина. Эксперты обследуют дом, чтобы определить, могут ли в нем дальше проживать люди.

Эвакуированные люди находятся в пункте временного размещения на базе ближайшей школы.