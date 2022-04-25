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43 минуты назад

Взрыв прогремел в девятиэтажном доме в Петербурге

Елена Прошина

Взрыв произошел на лестнице жилой девятиэтажки в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, из дома эвакуировали 66 человек, пострадавших в инциденте нет.

Взрыв прогремел в девятиэтажном доме в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

Взрыв прогремел на лестничной площадке между 7-м и 8-м этажом дома. Инцидент не вызвал пожара, однако ударной волной были повреждены двери лифта и выбиты стекла, а на фасаде трех последних этажей образовалась трещина. Эксперты обследуют дом, чтобы определить, могут ли в нем дальше проживать люди.

Эвакуированные люди находятся в пункте временного размещения на базе ближайшей школы.

Напомним, что 11 апреля взрыв газа произошел в пятиэтажке в подмосковном Ступино. Четыре квартиры были полностью разрушены, пять — повреждены. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе трое детей, еще 19 жильцов дома получили травмы.

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