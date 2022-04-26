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38 минут назад

Все школы Хабаровска эвакуированы из-за "минирования"

Газета.Ruиещё 3

Все 70 школ Хабаровска эвакуированы из-за сообщений о "минировании", которые поступили в мэрию уже в 12-й раз, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городскую администрацию.

Все школы Хабаровска эвакуированы из-за "минирования"
Фото: ТАССТАСС

"В мэрию поступила информация о "минировании" всех школ. Злоумышленники утверждают, что опасные вещества заложены на территории школ города Хабаровска. Спецслужбы уже выехали на место", - указано в сообщении.

Только в апреле сообщения о "минировании" школ поступали семь раз. До этого были "заминированы" законодательная дума Хабаровского края, а также несколько торговых центров, больниц и других публичных мест. Все эти сообщения оказались ложными.

Ранее стало известно, что в Брянске эвакуируют школьников из-за поступивших угроз о минировании. Угрозы о минировании поступили на электронную почту образовательных учреждений. Родителей попросили в срочном порядке приехать за детьми. Отмечается, что на местах происшествия работают спецслужбы. Несколько школ уже проверили, но наличие взрывчатых устройств не подтвердилось.

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