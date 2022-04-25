В российском аэропорту обрушился потолок

В здании Международного аэропорта во Владивостоке обрушился потолок в одном из кафе. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.

Видео с обвалившимся потолком появилось в сети. На нем видно, что крупные части конструкций лежат на полу и на столах. В настоящий момент специалисты выясняют причину обрушения. В момент ЧП в кафе никого не было, никто не пострадал.

«Действительно, 24 апреля в одном из кафе произошло частичное разрушение поддерживающего профиля системы крепления потолка. Инцидент произошел около 17.15 (10.15 мск), в зоне обрушения пассажиров не было. В настоящий момент ведется выяснение причин инцидента», - сообщили в пресс-службе аэропорта.