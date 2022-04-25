В Брянске загорелось второе хранилище нефтепродуктов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу», — рассказал источник.
Он добавил, что объем резервуара составляет 10 тысяч кубометров.
Минувшей ночью в Брянске начался пожар на территории нефтебазы на Московском проспекте в Фокинском районе. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 02.00 мск. По словам очевидцем, перед пожаром были слышны взрывы.
Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Белгороде. Огонь охватил восемь резервуаров с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места.