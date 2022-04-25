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43 минуты назад

Источник: в Брянске горит еще одно хранилище нефтепродуктов

Газета.Ruиещё 1

В Брянске загорелось второе хранилище нефтепродуктов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу», — рассказал источник.

Он добавил, что объем резервуара составляет 10 тысяч кубометров.

Минувшей ночью в Брянске начался пожар на территории нефтебазы на Московском проспекте в Фокинском районе. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 02.00 мск. По словам очевидцем, перед пожаром были слышны взрывы.

На загоревшейся нефтебазе в Брянске прозвучали взрывы

Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Белгороде. Огонь охватил восемь резервуаров с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места.

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