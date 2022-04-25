В Брянске загорелось второе хранилище нефтепродуктов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу», — рассказал источник.

Он добавил, что объем резервуара составляет 10 тысяч кубометров.

Минувшей ночью в Брянске начался пожар на территории нефтебазы на Московском проспекте в Фокинском районе. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 02.00 мск. По словам очевидцем, перед пожаром были слышны взрывы.