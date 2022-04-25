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15 минут назад

Друг убитого 23-летнего хоккеиста рассказал свою версию случившегося

Елена Прошина

Тимофей, друг хоккеиста Романа Дидура, которого зарезали в центре Москвы, рассказал свою версию случившегося. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Друг убитого 23-летнего хоккеиста рассказал свою версию случившегося
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что прошлой ночью на Николоямской улице в Таганском районе города Москвы погиб 23-летний хоккеист Роман Дидур. Спортсмен вступил в конфликт в баре, после чего вышел на улицу вместе с оппонентом, чтобы разобраться. Снаружи развязалась драка, неизвестный пырнул хоккеиста ножом в область сердца. Прибывшим на место врачам не удалось спасти жизнь спортсмена, пишет РИА Новости.

В центре Москвы убили хоккеиста

Как рассказал Тимофей в беседе с РЕН ТВ, Дидур вообще не заходил в кафе. Он пояснил, что его друзья решили попасть в закрытое заведение и пробрались внутрь через черный вход. Там они вступили в словесную перепалку и драку с хозяевами заведения, которые отдыхали и распивали алкогольные напитки. Когда друзей хоккеиста выпроводили на улицу, они позвонили Дидуру с просьбой о помощи.

Тимофей полагает, что владельцы кафе испугались, увидев, что к компании оппонентов присоединяются новые люди. По его словам, они выбежали из заведения с кухонными ножами.

«У одного было два ножа, у второго один большой нож. И так получилось, что они идут, из заведения выходят, а ребята разговаривают. Те на них налетают, начинается драка», — поделился он.

Тимофей добавил, что один из нападавших попытался ударить Дидура, но промахнулся. Затем его напарник пырнул хоккеиста ножом.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего Армена К. для выяснения обстоятельств произошедшего.

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