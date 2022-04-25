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41 минуту назад

В центре Москвы избили полицейского  и оторвали погоны

Свободная пресса

Сотрудника полиции избили в центре Москвы.

В центре Москвы избили полицейского
Фото: ТАССТАСС

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент случился на Комсомольском проспекте. Также известно, что в драке правоохранителю оторвали погоны.

В настоящий момент известно об одном задержанном.

Ранее "СП" писала, что в Томской области сотрудник одного из райотделов МВД РФ в пьяном виде насмерть сбил на машине двух 16-летних девушек.

Также сообщалось, что за первые три месяца 2022 года ущерб от преступлений в России достиг 123 миллиардов рублей. Это на 9 процентов меньше, чем за первый квартал 2021 года

Происшествия,Драка,МВД России,
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