В центре Москвы избили полицейского

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент случился на Комсомольском проспекте. Также известно, что в драке правоохранителю оторвали погоны.

Ранее "СП" писала, что в Томской области сотрудник одного из райотделов МВД РФ в пьяном виде насмерть сбил на машине двух 16-летних девушек.

Также сообщалось, что за первые три месяца 2022 года ущерб от преступлений в России достиг 123 миллиардов рублей. Это на 9 процентов меньше, чем за первый квартал 2021 года