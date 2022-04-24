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23 минуты назад

Число погибших при пожаре в тверском НИИ возросло

Майк Габриелян

Число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери выросло до 17 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Число погибших при пожаре в тверском НИИ возросло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек», - отметил источник.

Он сообщил также. что разбор завалов продолжается.

Агентство напомнило, что пожар в научно-исследовательском институте произошел в четверг, 21 апреля. Общая площадь возгорания составила порядка 2,5 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной стала работа электросети в аварийном режиме.

При пожаре погибли 17 человек, 30 пострадали. Из здания удалось спасти 54 человека, 98 было эвакуировано.

Дело расследуют военные специалисты. Они возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ ( «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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