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21 минуту назад

В Белгородском районе сообщили, что село Отрадное обстреляли с территории Украины

ТАСС

Село Отрадное в Белгородском районе Белгородской области обстреляли со стороны Украины, был выпущен один снаряд.

Российское село обстреляли с территории Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пострадавших и повреждений зданий нет, сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье глава районной администрации Владимир Перцев.

"Был прилет снаряда со стороны Украины, но не кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках. Никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших - нет. Ситуация в селе спокойная", - сообщил он.

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