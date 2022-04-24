Российское село обстреляли с территории Украины

"Был прилет снаряда со стороны Украины, но не кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках. Никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших - нет. Ситуация в селе спокойная", - сообщил он.