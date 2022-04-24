В российском ресторане рухнул стеллаж с элитным вином на 6 млн рублей

В петербургском ресторане Frou Frou обрушился винный шкаф. За секунды оказались разбиты десятки бутылок элитного вина, ущерб оценивается в миллионы рублей. Об инциденте сообщает издание «Подъем».

На опубликованных кадрах видно как менеджер выбирает напиток для гостей. Когда он ставит бутылку на место, шкаф начинает раскачиваться. Мужчина пытается его удержать, на помощь спешит другой работник ресторана. Вроде бы им удается справиться с винотекой, однако спустя несколько секунд бутылки начинают лавинообразно падать. Вино ручьями струится по полу среди осколков.

В ресторане говорят, что причиной инцидента стал оборвавшийся трос, который удерживал бутылки. Представители холдинга Bulldozer Group, которому принадлежит ресторан, заявили, что пока подсчитывают потери. Они не намерены увольнять сотрудника:

«Стоимость ущерба пока неизвестна, но она точно будет более более миллиона рублей. Сотрудник продолжает работать, в случившемся нет его вины».

По данным других СМИ, одна бутылка вина стоила примерно 100 тысяч рублей. Ущерб заведения составил около 6 млн рублей.