СК заинтересовался огненным шоу в Миассе

Следственные органы проведут проверку в Миассе после инцидента с женщиной, пострадавшей во время уличного огненного шоу. Об этом сообщает следственное управление СКР РФ по Челябинской области.

«С учетом обстоятельств произошедшего и повышенным резонансом... инициирована передача из органов МВД имеющихся материалов по сообщению о причинении телесных повреждений для проведения процессуальной проверки», - сказано в сообщении регионального главка.

В Минздраве Челябинской области отметили, что пострадавшая получила ожоги второй степени кистей и левой части лица. Она направлена на амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное, передает РИА Новости.

Ранее в соцсетях выложили видео фаер-шоу, которое неизвестные устроили в старой части города. Один из «факиров» крутил вокруг себя горящую шину, она сорвалась, улетела в сторону зрителей и попала в женщину.

Жители Миасса говорят, что подобное фаер-шоу происходило ежегодно в пасхальную ночь.