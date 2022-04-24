Женщина пострадала во время файер-шоу в Миассе. Видео

В Челябинской области неизвестные устроили огненное шоу с летающими покрышками и серьезно ранили женщину, стоящую в толпе зрителей. Об этом сообщает челябинское агентство «Первое областное» .

Инцидент произошел в Миассе. В пасхальную ночь неформалы ежегодно собираются «на горе» в старой части города. Они поджигают покрышки и устраивают огненное шоу. Накануне посмотреть на такое представление собралась толпа людей. Происходящее снимали на телефоны, поэтому видео сегодня распространилось по соцсетям.

На кадрах видно, что один из участников шоу привязал к покрышке веревку, поджег и принялся раскручивать вокруг себя. Зрители в это время издавали одобрительный свист и кричали, трава вокруг горела. Через несколько секунд шина улетела в сторону зрителей и попала в женщину.