SSJ 100 не смог продолжить полет из Москвы в Ереван

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший в воскресенье рейс по маршруту Москва - Ереван, вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Об этом свидетельствует информация на сервисе Flightradar.

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Согласно данным Яндекс.Расписание, рейс A4809 отправился из Внуково в 11:29. Однако в районе города Дубна воздушное судно резко изменило траекторию и начало летать по кругу. В итоге борт вернулся обратно в аэропорт в 12:41.

В самой авиакомпании этот инцидент пока никак не комментируют. Однако, как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», экипаж SSJ 100 на высоте 1 830 метров доложил о срабатывании индикации заклинивания закрылков. В связи с этим пилоты и приняли решение не продолжать полет.

Отметим, что ровно две недели назад борт SSJ 100 авиакомпании Red Wings, вылетевший из Жуковского в Ереван, также был вынужден вернуться в аэропорт. Тогда перевозчик объяснил приостановку полета тем, что у воздушного судна сработал датчик отказа тормозной системы.