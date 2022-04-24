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33 минуты назад

SSJ 100 «Азимута» не смог продолжить полет из Москвы в Ереван из-за технических проблем

TourDom

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший в воскресенье рейс по маршруту Москва - Ереван, вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Об этом свидетельствует информация на сервисе Flightradar.

SSJ 100 не смог продолжить полет из Москвы в Ереван
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным Яндекс.Расписание, рейс A4809 отправился из Внуково в 11:29. Однако в районе города Дубна воздушное судно резко изменило траекторию и начало летать по кругу. В итоге борт вернулся обратно в аэропорт в 12:41.

В самой авиакомпании этот инцидент пока никак не комментируют. Однако, как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», экипаж SSJ 100 на высоте 1 830 метров доложил о срабатывании индикации заклинивания закрылков. В связи с этим пилоты и приняли решение не продолжать полет.

Отметим, что ровно две недели назад борт SSJ 100 авиакомпании Red Wings, вылетевший из Жуковского в Ереван, также был вынужден вернуться в аэропорт. Тогда перевозчик объяснил приостановку полета тем, что у воздушного судна сработал датчик отказа тормозной системы.

Кроме того, в начале апреля Sukhoi Superjet 100, следовавший из Тюмени в столицу РФ, совершил внеплановую посадку в Кировской области из-за обнаруженной во время выполнения рейса технической неисправности. В марте такой же авиалайнер, летевший по маршруту Москва – Волгоград, повернул в аэропорт вылета, поскольку на борту сработал датчик неисправности системы надува.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Red Wings,
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