Кассир обменника похитила у клиента более миллиона рублей

В Москве кассир валютного обменника похитила у клиента более 1 млн рублей, сбежав с ними через запасной выход. О преступлении сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное управление полиции.

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Инцидент произошел в минувший четверг вечером. В пункт обмена валюты на улице Земляной вал пришел 35-летний мужчина. Он передал кассиру более одного миллиона рублей. Кассир пересчитала деньги и скрылась через запасной выход.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».