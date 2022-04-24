В Москве задержан подозреваемый в убийстве 23-летнего хоккеиста

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что погибший — хоккеист Роман Дидур. Юноша с друзьями 24 апреля праздновал день рождения. Возле кафе на Николоямской улице, куда они хотели зайти поесть, у него с подозреваемым произошел конфликт, в результате фигурант ударил юношу 1999 года рождения ножом в область грудной клетки. От полученного ранения молодой человек скончался на месте.