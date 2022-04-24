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12 минут назад

В Москве задержан подозреваемый в убийстве 23-летнего хоккеиста

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В Москве задержан подозреваемый в убийстве 23-летнего хоккеиста, с ним проводят следственные действия, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в столичном главке СК РФ.

В Москве задержан подозреваемый в убийстве 23-летнего хоккеиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что погибший — хоккеист Роман Дидур. Юноша с друзьями 24 апреля праздновал день рождения. Возле кафе на Николоямской улице, куда они хотели зайти поесть, у него с подозреваемым произошел конфликт, в результате фигурант ударил юношу 1999 года рождения ножом в область грудной клетки. От полученного ранения молодой человек скончался на месте.

Происшествия,Следственный комитет,
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