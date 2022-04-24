Погоню за гонщиком в Петербурге показали на видео

Пятничный вечер закончился погоней для сотрудников ДПС в Ленобласти. Пощекотать нервы полицейским решил пьяный хозяин «Жигулей». Об этом сообщает "Фонтанка".

Как сообщили 23 апреля в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, накануне инспекторы проводили операцию «Нетрезвый водитель» и во Всеволожском районе попытались остановить «ВАЗ-2106». Автомобилист требования проигнорировал, наряд на служебном «Форд Мондео» отправился за ним.

«Неоднократные требования сотрудника полиции остановиться злодей не выполнял, продолжал двигаться с большой скоростью, совершая опасные маневры, угрожая безопасности другим участникам движения», — рассказали в главке.