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56 минут назад

Погоню за гонщиком в Петербурге показали на видео

Александр Кузьмин

Пятничный вечер закончился погоней для сотрудников ДПС в Ленобласти. Пощекотать нервы полицейским решил пьяный хозяин «Жигулей». Об этом сообщает "Фонтанка".

Как сообщили 23 апреля в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, накануне инспекторы проводили операцию «Нетрезвый водитель» и во Всеволожском районе попытались остановить «ВАЗ-2106». Автомобилист требования проигнорировал, наряд на служебном «Форд Мондео» отправился за ним.

«Неоднократные требования сотрудника полиции остановиться злодей не выполнял, продолжал двигаться с большой скоростью, совершая опасные маневры, угрожая безопасности другим участникам движения», — рассказали в главке.

Сотруднику пришлось применить табельный пистолет: один выстрел был в воздух, а еще три — по колесам. Машина остановилась у дома 26 по 4-й Лесной улице.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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