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1 час назад

В Тихвине водители легковушек жестко столкнулись у местного ЗАГСа. Видео

Александр Кузьмин

В Тихвине водитель легковой машины потерял бдительность при повороте и попал в жесткое ДТП на проезжей части. Об этом пишет "Петербургский дневник". Авария произошла накануне, сообщили в группе «ДТП и ЧП. Тихвин» в социальной сети «ВКонтакте».

Городские камеры видеонаблюдения зафиксировали аварию. Выяснилось, что один из водителей пытался выехать с придворовой территории на дорогу. Долго не решался это сделать, но спустя несколько минут совершил маневр в самый неподходящий момент. В машину влетел проезжавший на приличной скорости водитель другой легковушки. Автомобиль, начавший движение с придомовой территории, развернуло.

Информация о состоянии здоровья водителей уточняется.

Происшествия,Видео,
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