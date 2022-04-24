В Тихвине водители легковушек жестко столкнулись у местного ЗАГСа. Видео

В Тихвине водитель легковой машины потерял бдительность при повороте и попал в жесткое ДТП на проезжей части. Об этом пишет "Петербургский дневник" . Авария произошла накануне, сообщили в группе «ДТП и ЧП. Тихвин» в социальной сети «ВКонтакте».

Городские камеры видеонаблюдения зафиксировали аварию. Выяснилось, что один из водителей пытался выехать с придворовой территории на дорогу. Долго не решался это сделать, но спустя несколько минут совершил маневр в самый неподходящий момент. В машину влетел проезжавший на приличной скорости водитель другой легковушки. Автомобиль, начавший движение с придомовой территории, развернуло.