Массовая драка около ЖК в Ноой Москве попала на видео

В интернете появилось видео массовой драки около ЖК «Испанские кварталы» в Новой Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
«Ночью возле питейного заведения. Махали кулаками, орали, всех соседей разбудили и успокоились, когда в дело вмешались стражи порядка», - пишет канал.
На кадрах видно, как двое хулиганов избивают ногами лежащего на земле мужчину. Всего в драке участвовало менее 10 человек. Находившаяся на улице женщина пыталась разнять участников конфликта.
Позже к месту инцидента подъехали полицейские и оперативно скрутили дебоширов.
Известно, что в отдел доставили нескольких участников конфликта.
Ранее стала известна причина апрельской драки в Москве с участием сотни приезжих.