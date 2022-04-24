Массовая драка около ЖК в Ноой Москве попала на видео

В интернете появилось видео массовой драки около ЖК «Испанские кварталы» в Новой Москве . Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Ночью возле питейного заведения. Махали кулаками, орали, всех соседей разбудили и успокоились, когда в дело вмешались стражи порядка», - пишет канал.

На кадрах видно, как двое хулиганов избивают ногами лежащего на земле мужчину. Всего в драке участвовало менее 10 человек. Находившаяся на улице женщина пыталась разнять участников конфликта.