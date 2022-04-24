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1 час назад

Массовая драка около ЖК в Ноой Москве попала на видео

Елена Прошина

В интернете появилось видео массовой драки около ЖК «Испанские кварталы» в Новой Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Ночью возле питейного заведения. Махали кулаками, орали, всех соседей разбудили и успокоились, когда в дело вмешались стражи порядка», - пишет канал.

На кадрах видно, как двое хулиганов избивают ногами лежащего на земле мужчину. Всего в драке участвовало менее 10 человек. Находившаяся на улице женщина пыталась разнять участников конфликта.

Позже к месту инцидента подъехали полицейские и оперативно скрутили дебоширов.

Известно, что в отдел доставили нескольких участников конфликта.

Ранее стала известна причина апрельской драки в Москве с участием сотни приезжих.

Происшествия,Видео,
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