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1 час назад

Во Франции местный житель напал с ножом на священника

Lenta.ruиещё 2

Во французской Ницце на священника местной церкви было совершено нападение с ножом. Об этом сообщает ТАСС.

Во Франции местный житель напал с ножом на священника
Фото: ReutersReuters

Нападение было совершено в храме Сен-Пьер-д`Арен во время воскресной мессы. Помимо священника ранения получила служительницы храма.

Установлено, что нападавшим был 31-летний местный житель. Его задержали. По данным местных СМИ, в данный момент полиция не склонная рассматривать инцидент в качестве террористического акта.

В субботу, 23 апреля, вооруженный ножом 33-летний мужчина напал на прохожих в британском городе Бедворт. В результате инцидента пострадали 11 человек, однако серьезные ранения получил только один 20-летний мужчина, которого позже госпитализировали.

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