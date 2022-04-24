Продавцы избили укравшего шоколадку мужчину

В Верхней Пышме два продавца избили мужчину, который украл шоколадку. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург ».

«Сотрудники „Монетки“ вот так избивают человека, который украл шоколадку. Нет, чтобы вызвать полицию», — передает слова автора видео «Инцидент Екатеринбург».

При этом в социальных сетях мнения людей разделились. Одни уверены, что таким образом мужчине, который, возможно, часто совершает кражи в магазинах, преподнесли урок. Другие считают поступок мерзким, аргументируя тем, что следовало просто вызвать наряд полиции.