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55 минут назад

Свердловские продавцы избили мужчину, укравшего шоколадку

Ura.Ru

В Верхней Пышме два продавца избили мужчину, который украл шоколадку. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Продавцы избили укравшего шоколадку мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудники „Монетки“ вот так избивают человека, который украл шоколадку. Нет, чтобы вызвать полицию», — передает слова автора видео «Инцидент Екатеринбург».

Магазин находится на Юбилейной, 7.

При этом в социальных сетях мнения людей разделились. Одни уверены, что таким образом мужчине, который, возможно, часто совершает кражи в магазинах, преподнесли урок. Другие считают поступок мерзким, аргументируя тем, что следовало просто вызвать наряд полиции.

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