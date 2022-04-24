В Приморье сгорел жилой дом: погибли люди

При пожаре в жилом доме в приморском поселке Шкотово погибли два человека.
"В ходе тушения пожара огнеборцами были обнаружены тела погибших женщины 1942 года рождения и мужчины 1951 года рождения. На момент прибытия пожарных в одной из квартир наблюдалось сильное задымление... Фактором, способствующим развитию пожара, стало его позднее обнаружение и сообщение о нем", - сообщает региональное МЧС.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее «СП» писала, что три человека погибли в грузовике, который провалился под лед в Приамурье. Инцидент произошел 19 апреля на Зейском водохранилище, где под лед провалился автомобиль «Урал». В машине находились три человека, все они скончались на месте происшествия.