В Приморье сгорел жилой дом: погибли люди

При пожаре в жилом доме в приморском поселке Шкотово погибли два человека.

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"В ходе тушения пожара огнеборцами были обнаружены тела погибших женщины 1942 года рождения и мужчины 1951 года рождения. На момент прибытия пожарных в одной из квартир наблюдалось сильное задымление... Фактором, способствующим развитию пожара, стало его позднее обнаружение и сообщение о нем", - сообщает региональное МЧС.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.