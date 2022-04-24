У берегов Туниса при крушении лодок погибли 17 мигрантов

Число мигрантов, погибших в результате крушения четырех лодок у берегов Туниса, выросло до 17. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

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По их информации, тела еще пятерых человек были обнаружены в воскресенье. Таким образом, общее число погибших достигло 17.