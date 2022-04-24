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37 минут назад

Reuters: число погибших при крушении судов с мигрантами у берегов Туниса достигло 17

ТАССиещё 5

Число мигрантов, погибших в результате крушения четырех лодок у берегов Туниса, выросло до 17. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

У берегов Туниса при крушении лодок погибли 17 мигрантов
Фото: ReutersReuters

По их информации, тела еще пятерых человек были обнаружены в воскресенье. Таким образом, общее число погибших достигло 17.

В субботу Reuters со ссылкой на офицера тунисской береговой охраны сообщил, что всего на борту лодок, направлявшихся к берегам Италии, находилось 120 человек, 12 из которых погибли, 98 были спасены, еще 10 пропали без вести. Крушение произошло у побережья провинции Сфакс.

Происшествия,Мигранты,Война в Сирии ,
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