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51 минуту назад

В Нигерии около 100 человек погибли в результате взрыва на подпольной нефтебазе

ТАССиещё 1

Более 100 человек погибли в Нигерии при взрыве на подпольной базе по торговле похищенной нефтью. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на уполномоченного по нефтяным ресурсам штата Риверс Гудлага Опиу.

Более 100 человек стали жертвами взрыва в Нигерии
Фото: AP Photo/Sunday Alamba, архивAP Photo/Sunday Alamba, архив

"Возгорание произошло на незаконной бункеровочной базе, - заявил он. - Более 100 человек обгорели до неузнаваемости". По имеющимся данным, взрыв и последующий пожар произошли вечером 22 апреля.

В марте глава нигерийской Комиссии по регулированию добычи нефти Гбенга Комолафе заявил, что за год в стране похищают нефть и нефтепродукты на сумму более 3 млрд долларов. Украденное с месторождений и из нефтепроводов Нигерии сырье перерабатывается в топливо на подпольных кустарных производствах, расположенных на юге страны. Затем продукты перегонки продаются на черных рынках как в Нигерии, так и в соседних странах. В теневом нефтяном секторе, по признанию служб безопасности, действуют сотни подпольных синдикатов и групп.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти среди стран Африки, расположенных южнее Сахары.

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