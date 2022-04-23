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2 часа назад

Подозреваемых в убийстве двоих детей родственников отправили в СИЗО

Lenta.ru

В Воронежской области суд арестовал 28-летнюю мать и ее 32-летнего брата, подозреваемых в убийстве двоих мальчиков 7 и 8 лет. Об этом в субботу, 23 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подозреваемых в убийстве двоих детей родственников отправили в СИЗО
Фото: Shutterstock ShutterstockShutterstock Shutterstock

Родственники будут находиться в СИЗО до 22 июня. На допросе фигуранты признались в содеянном, в ближайшее время им предъявят обвинение.

По данным следствия, 22 апреля в квартире одного из домов в селе Терновка были обнаружены тела детей с признаками насильственной смерти. После этого следователи задержали их дядю и мать.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 105 («Убийство двух малолетних, совершенное группой лиц») УК РФ. По указанию руководителя регионального управления СКР, дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел аппарата управления.

Ранее стало известно, что под Нижним Новгородом 27-летнему мужчине дали пожизненный срок за убийство семьи из четырех человек и разбой. Подсудимый — уроженец Узбекистана. Он признал вину в содеянном.

Происшествия,Следственный комитет,
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