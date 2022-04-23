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21 минуту назад

Пропускной пункт в Курской области вновь подвергся обстрелу со стороны Украины

ТАССиещё 4

Пропускной пункт на российско-украинской границе в Глушковском районе в Курской области в субботу подвергся обстрелу из минометов со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

В Курской области обстреляли пункт пропуска со стороны Украины
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет", - написал Старовойт.

По его словам, после обстрела минометами со стороны Украины также загорелось помещение Россельхознадзора.

"В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора", - написал Старовойт.

Происшествия,Роман Старовойт,Россельхознадзор,
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