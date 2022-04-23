В Курской области обстреляли пункт пропуска со стороны Украины

Пропускной пункт на российско-украинской границе в Глушковском районе в Курской области в субботу подвергся обстрелу из минометов со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет", - написал Старовойт.
По его словам, после обстрела минометами со стороны Украины также загорелось помещение Россельхознадзора.
"В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора", - написал Старовойт.