Кара-Мурзе предъявили обвинение

Сотрудники СК предъявили обвинение публицисту Владимиру Кара-Мурзе в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщила адвокат журналиста Ольга Михайлова.
"Кара-Мурзе предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Вину он не признал", - сказала она.
Днем ранее Басманный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу до 12 июня. В тот момент он был в статусе подозреваемого. По закону, без предъявления обвинения под стражей публициста можно было держать в изоляции лишь 10 суток. Теперь же он будет находится под арестом до конца избранного судом срока, если его не продлят.
В пятницу в Мосгорсуде должно было пройти рассмотрение жалобы на арест публициста.
Сотрудники МВД 11 апреля задержали Кара-Мурзу во дворе дома в Москве, доставили его в отдел полиции и составили в отношении него административный протокол о неповиновении. Хамовнический суд Москвы 12 апреля назначил Кара-Мурзе 15 суток административного ареста, признав его виновным в неповиновении сотрудникам полиции.