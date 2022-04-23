Кара-Мурзе предъявили обвинение

Днем ранее Басманный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу до 12 июня. В тот момент он был в статусе подозреваемого. По закону, без предъявления обвинения под стражей публициста можно было держать в изоляции лишь 10 суток. Теперь же он будет находится под арестом до конца избранного судом срока, если его не продлят.