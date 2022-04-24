Пожар вспыхнул в квартире многоэтажного дома в Москве

В квартире многоэтажного дома на Кутузовском проспекте на западе Москвы произошел пожар. В результате происшествия погиб один человек, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
"На Кутузовском проспекте, 26, корпус 1, произошло возгорание в квартире на шестом этаже. В результате пожара погиб один человек", - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что площадь пожара составила 60 кв. м. Горящая квартира была сильно захламлена, что затрудняло тушение. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.