В новосибирской школе нашли тело восьмиклассницы

В новосибирской гимназии №6 «Горностай» нашли тело восьмиклассницы. Подробности ее гибели пока не известны, сообщает Telegram-канал правительства Новосибирской области.
«21 апреля в 19.30 из гимназии №6 «Горностай» поступила информация об обнаружении тела несовершеннолетней обучающейся 8 класса. Детей в школе уже не было», - сказано в сообщении.
Портал НГС добавляет, что тело мертвой ученицы 8-го класса наши в туалете. Опрошенные учащиеся сообщили, что педагоги запретили им рассказывать о ЧП.
«Вчера учителей по этому поводу собирали в актовом зале. О чем они говорили — мы не знаем», — рассказал один из учеников.
Гимназия № 6 «Горностай» находится в новосибирском Академгородке. В школе начались следственные действия. В гимназию также выехали представители мобильной группы по кризисным ситуациям в составе психологов, представителей департамента образования.