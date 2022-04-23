В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
24 минуты назад

В новосибирской школе нашли тело восьмиклассницы

Елена Прошина

В новосибирской гимназии №6 «Горностай» нашли тело восьмиклассницы. Подробности ее гибели пока не известны, сообщает Telegram-канал правительства Новосибирской области.

В новосибирской школе нашли тело восьмиклассницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«21 апреля в 19.30 из гимназии №6 «Горностай» поступила информация об обнаружении тела несовершеннолетней обучающейся 8 класса. Детей в школе уже не было», - сказано в сообщении.

Портал НГС добавляет, что тело мертвой ученицы 8-го класса наши в туалете. Опрошенные учащиеся сообщили, что педагоги запретили им рассказывать о ЧП.

«Вчера учителей по этому поводу собирали в актовом зале. О чем они говорили — мы не знаем», — рассказал один из учеников.

Гимназия № 6 «Горностай» находится в новосибирском Академгородке. В школе начались следственные действия. В гимназию также выехали представители мобильной группы по кризисным ситуациям в составе психологов, представителей департамента образования.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители