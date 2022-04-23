Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Великобритании

Вооруженный ножом 33-летний мужчина напал на жителей города Бедворт в центральной Англии, в результате инцидента пострадали 11 человек, пишет Evening Standart со ссылкой на полицию графства Уорикшир.

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Согласно данным представителей правоохранительных органов, злоумышленник прошел по Ковентри-роуд и Гилберт-Клоуз, где напал на нескольких прохожих. Получив сообщения о совершении преступления, полицейские прибыли на место и арестовали мужчину. Сейчас он находится под стражей.