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44 минуты назад

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Великобритании

Lenta.ruиещё 1

Вооруженный ножом 33-летний мужчина напал на жителей города Бедворт в центральной Англии, в результате инцидента пострадали 11 человек, пишет Evening Standart со ссылкой на полицию графства Уорикшир.

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Великобритании
Фото: ShutterstockShutterstock

Согласно данным представителей правоохранительных органов, злоумышленник прошел по Ковентри-роуд и Гилберт-Клоуз, где напал на нескольких прохожих. Получив сообщения о совершении преступления, полицейские прибыли на место и арестовали мужчину. Сейчас он находится под стражей.

После инцидента в больницу с ножевым ранением был доставлен 20-летний гражданин. Десять других жертв получили незначительные травмы.

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