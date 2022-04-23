Стена обрушилась после взрыва  на завода «НСплав»

«Сегодня в 12:29 [10:29 мск] на пульт дежурного поступило сообщение о хлопке в цехе промышленного алюминия на заводе "НСплав" в Новотроицке. В 12:37 [10:37 мск] спасатели установили на месте, что произошел хлопок без горения при производстве в одноэтажном здании цеха промышленного алюминия», - говорится в сообщении пресс-службы.