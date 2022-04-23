Стена обрушилась после взрыва  на завода «НСплав»

Стена цеха промышленного алюминия завода «НСплав», расположенного в городе Новотроицк Оренбургской области, частично обрушилась на площади 700 кв. Пострадавших нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Сегодня в 12:29 [10:29 мск] на пульт дежурного поступило сообщение о хлопке в цехе промышленного алюминия на заводе "НСплав" в Новотроицке. В 12:37 [10:37 мск] спасатели установили на месте, что произошел хлопок без горения при производстве в одноэтажном здании цеха промышленного алюминия», - говорится в сообщении пресс-службы.
При обследовании сотрудники МЧС обнаружили, что «частично повреждены стены здания ориентировочно на площади 700 кв. м. Несущие конструкции не повреждены».
По данным агентства, угрозы для экологии края нет. На месте обрушения работают специалисты соответствующих служб. Также задействована специальная техника.