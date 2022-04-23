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1 час назад

Мужчину ранили во время стрельбы в Москве

Елена Прошина

В столичную полицию поступило сообщение о стрельбе на Очаковском шоссе. По предварительной информации, ранен 40-летний мужчина. Об этом пишет РЕН ТВ.

Мужчину ранили во время стрельбы в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным РЕН ТВ, раненый мужчина зашел в местную аптеку и попросил о помощи. Фармацевты вызвали скорую и полицию.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестные мужчины устроили танцы. При этом они стреляли в воздух.

«В районе дома №12 двое молодых людей устроили танцы возле автомобиля, в ходе которых один из них начал стрельбу из травматического пистолета. Потом они сели в машину и уехали», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом никто не пострадал.

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