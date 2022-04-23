Мужчину ранили во время стрельбы в Москве

В столичную полицию поступило сообщение о стрельбе на Очаковском шоссе. По предварительной информации, ранен 40-летний мужчина. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным РЕН ТВ, раненый мужчина зашел в местную аптеку и попросил о помощи. Фармацевты вызвали скорую и полицию.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестные мужчины устроили танцы. При этом они стреляли в воздух.
«В районе дома №12 двое молодых людей устроили танцы возле автомобиля, в ходе которых один из них начал стрельбу из травматического пистолета. Потом они сели в машину и уехали», - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом никто не пострадал.