У берегов Японии пропало круизное судно

Спасатели не могут обнаружить туристическое судно с 26 людьми, ранее сообщившее о затоплении у японского острова Хоккайдо. Об этом заявила береговая охрана Японии, передает агентство Kyodo.

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«Вертолет и патрульные катера были направлены на площадку вблизи полуострова Сирэтоко для осуществления спасательных работ. Береговая охрана, которая получила сообщение около полудня, пока не обнаружила судно «KAZU I», - сказано в сообщении.

Отмечается, что на борту находятся двадцать два пассажира, включая двух детей, и два члена экипажа.