У берегов Японии пропало круизное судно

Спасатели не могут обнаружить туристическое судно с 26 людьми, ранее сообщившее о затоплении у японского острова Хоккайдо. Об этом заявила береговая охрана Японии, передает агентство Kyodo.
«Вертолет и патрульные катера были направлены на площадку вблизи полуострова Сирэтоко для осуществления спасательных работ. Береговая охрана, которая получила сообщение около полудня, пока не обнаружила судно «KAZU I», - сказано в сообщении.
Отмечается, что на борту находятся двадцать два пассажира, включая двух детей, и два члена экипажа.
Местные рыбаки рассказали, что в этом районе около полудня наблюдались высокие волны и сильный ветер. Рыбацкие лодки были вынуждены вернуться на берег из-за плохой погоды.