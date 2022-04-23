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16 минут назад

У берегов Японии пропало круизное судно

Елена Прошина

Спасатели не могут обнаружить туристическое судно с 26 людьми, ранее сообщившее о затоплении у японского острова Хоккайдо. Об этом заявила береговая охрана Японии, передает агентство Kyodo.

У берегов Японии пропало круизное судно
Фото: ReutersReuters

«Вертолет и патрульные катера были направлены на площадку вблизи полуострова Сирэтоко для осуществления спасательных работ. Береговая охрана, которая получила сообщение около полудня, пока не обнаружила судно «KAZU I», - сказано в сообщении.

Отмечается, что на борту находятся двадцать два пассажира, включая двух детей, и два члена экипажа.

Местные рыбаки рассказали, что в этом районе около полудня наблюдались высокие волны и сильный ветер. Рыбацкие лодки были вынуждены вернуться на берег из-за плохой погоды.

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