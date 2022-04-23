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21 минуту назад

На железнодорожных путях под Брянском нашли взрывное устройство

Lenta.ru

На железнодорожных путях в Брянской области в районе перегона между станциями Снежетьская и Белые Берега найдено самодельное взрывное устройство (СВУ). Его в релейном шкафу во время обхода обнаружил электромеханик, сообщает Baza.

На железнодорожных путях под Брянском нашли взрывное устройство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудник сначала доложил о находке диспетчеру, но затем, не дожидаясь приезда правоохранителей, унес устройство. Прибывшие на место силовики подтвердили, что находка помогла предотвратить взрыв.

СВУ зажигательного типа было оснащено таймером и аккумулятором. При этом находка была сделана фактически случайно. Релейный шкаф не был взломан, хотя его закрывают на специальный ключ, подходящий к конкретному участку.

Найденные предметы отправлены на экспертизу. Напарник электромеханика утверждает, что видел во время обхода подозрительного мотоциклиста в лесополосе.

На прошлой неделе взрывом был разрушен железнодорожный мост в Белгородской области. Жертв и пострадавших нет, о поимке виновников инцидента не сообщалось. И Брянская, и Белгородская область находятся на границе с Украиной, в которой уже два месяца идут боевые действия.

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