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33 минуты назад

Электромобиль Tesla с автопилотом врезался в самолет. Видео

Александр Кузьмин

Электромобиль Tesla, использующий функцию автоматической парковки, врезался в частный самолет стоимостью $3,5 млн (около 257,25 млн руб.), сообщает The Verge. Ранее на Reddit появилось видео с инцидентом.

На записи видно, что электромобиль медленно врезается, а затем толкает и разворачивает самолет Cirrus Vision. Сообщается, что владелец Tesla использовал функцию Smart Summon, которая позволяет электромобилю автоматически парковаться или подъезжать к водителю, обходя препятствия. При этом данная функция требует особой внимательности со стороны владельца, который на расстоянии «подзывает» автомобиль — для предотвращения инцидентов достаточно отпустить палец с кнопки вызова Tesla.

Отмечается, что это не первый случай, когда автомобили Tesla попадали в ДТП из-за функции Smart summon.

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