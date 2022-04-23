На записи видно, что электромобиль медленно врезается, а затем толкает и разворачивает самолет Cirrus Vision. Сообщается, что владелец Tesla использовал функцию Smart Summon, которая позволяет электромобилю автоматически парковаться или подъезжать к водителю, обходя препятствия. При этом данная функция требует особой внимательности со стороны владельца, который на расстоянии «подзывает» автомобиль — для предотвращения инцидентов достаточно отпустить палец с кнопки вызова Tesla.