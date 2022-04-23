Авария с пятью автомобилями на КАД показали на видео

Авария с участием пяти автомобилей собирает пробку на КАД на юго-западе Петербурга. По предварительным данным, серьезных травм водители и пассажиры не получили. Об этом передает "Петербургский дневник".

Как рассказали очевидцы, столкновение произошло днем в пятницу, 22 апреля, в районе 74-го километра внешнего кольца КАД. Обстоятельства столкновения не приводятся, однако на присланном в редакцию «Петербургского дневника» видео видно, что автомобили собрались во внушительный «паровозик».

Замыкает аварию Kia Ceed, которая врезалась в Renault, зажавший между собой и белой KIA Rio ВАЗ-2109. Рядом с ними стоит подбитая другая KIA.