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1 час назад

Авария с пятью автомобилями на КАД показали на видео

Александр Кузьмин

Авария с участием пяти автомобилей собирает пробку на КАД на юго-западе Петербурга. По предварительным данным, серьезных травм водители и пассажиры не получили. Об этом передает "Петербургский дневник".

Как рассказали очевидцы, столкновение произошло днем в пятницу, 22 апреля, в районе 74-го километра внешнего кольца КАД. Обстоятельства столкновения не приводятся, однако на присланном в редакцию «Петербургского дневника» видео видно, что автомобили собрались во внушительный «паровозик».

Замыкает аварию Kia Ceed, которая врезалась в Renault, зажавший между собой и белой KIA Rio ВАЗ-2109. Рядом с ними стоит подбитая другая KIA.

Самые серьезные повреждения получили ВАЗ и KIA Ceed, у них сильно помяты передние и задние части. На кадрах видно, что рядом с автомобилями находятся водители.

Происшествия,Видео,
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