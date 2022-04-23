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1 час назад

Выброшенный из окна телевизор попал на видео

Александр Кузьмин

Телевизор и другое имущество выбросил из окна своей квартиры житель города Королева. Снятой очевидцами видеозаписью поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня». Пресс-службы местного отдела полиции и ГУ МВД России по области ситуацию пока не комментируют.

Как уточнили авторы ролика, избавиться от вещей таким образом решил их сосед с 14-го этажа. На кадрах, кроме телевизора, можно увидеть сушилку для белья, стулья, книги и различные продукты питания, разбросанные по придомовой территории. Некоторые вещи задели и повредили припаркованные под окнами автомобили.

Происшествия,Общество,Видео,МВД России,
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