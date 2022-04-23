На руднике в Оренбургской области произошел взрыв

"По факту происшествия на Гайском горно-обогатительном комбинате. По предварительным данным, сегодня, около 08:50 при проведении горно-взрывных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 км. Эвакуировано 88 рабочих. Три человека погибли", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.