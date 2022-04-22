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13 минут назад

В Минобороны РФ сообщили, что один из членов экипажа крейсера "Москва" погиб

ТАСС

На находившиеся поблизости корабли Черноморского флота были эвакуированы 396 членов экипажа погибшего крейсера "Москва". Об этом заявили в пятницу в Минобороны РФ.

В Минобороны сообщили о гибели одного из членов экипажа крейсера «Москва»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там сообщили, что один человек погиб и 27 числятся пропавшими без вести.

"Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что Министерство обороны РФ оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.

В ведомстве сообщили, что большинство офицеров с крейсера "Москва" продолжат службу на Черноморском флоте.

"По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера "Москва" абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота", - заявили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, некоторые военнослужащие, пожелавшие перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов.

"Военнослужащие (матросы) по призыву по истечению сроков службы будут уволены в запас", - подчеркнули в Минобороны.

Происшествия,Минобороны России,
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