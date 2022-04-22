СМИ: в центре столицы Сомали произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в пятницу в Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Shabelle Media Network.

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По его данным, эпицентр взрыва находится в районе Лидо, где на популярной набережной расположены многочисленные отели и рестораны. Вслед за взрывом последовала интенсивная стрельба из автоматического оружия. Подробности происходящего пока не поступали.

Агентство Reuters со ссылкой на работников городской скорой помощи сообщило, что не менее шести человек погибли при взрыве.

В свою очередь сомалийская радиостанция Dalsan передает, что боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковали отель в районе Лидо. В ходе последовавшего боя из этого недавно открытого отеля был эвакуирован начальник сомалийской полиции Абди Хассан Хиджар. О его физическом состоянии информация пока не поступала.