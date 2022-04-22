В Брянской области опрокинулся тепловоз

Следователи организовали проверку после схода и опрокидывания тепловоза на перегоне станций "Жуковка-Клетня" в Брянской области. Возможной причиной происшествия стало размытие покрытия насыпи из-за проливных дождей, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Фото: ТАСС ТАСС

"На перегоне станций "Жуковка-Клетня" произошел сход тепловоза с его последующим опрокидыванием, в результате чего получили телесные повреждения члены локомотивной бригады", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел в четверг в 22:45. Отмечается, что угрозы для жизни и здоровья пострадавших нет.

"В связи со сходом тепловоза на участке Юго-Восточной железной дороги организована доследственная проверка. <…> Возможной причиной схода стало размытие покрытия насыпи в результате проливных дождей", - добавили в сообщении.