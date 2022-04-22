В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

В Брянской области опрокинулся тепловоз

ТАСС

Следователи организовали проверку после схода и опрокидывания тепловоза на перегоне станций "Жуковка-Клетня" в Брянской области. Возможной причиной происшествия стало размытие покрытия насыпи из-за проливных дождей, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В Брянской области опрокинулся тепловоз
Фото: ТАССТАСС

"На перегоне станций "Жуковка-Клетня" произошел сход тепловоза с его последующим опрокидыванием, в результате чего получили телесные повреждения члены локомотивной бригады", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел в четверг в 22:45. Отмечается, что угрозы для жизни и здоровья пострадавших нет.

"В связи со сходом тепловоза на участке Юго-Восточной железной дороги организована доследственная проверка. <…> Возможной причиной схода стало размытие покрытия насыпи в результате проливных дождей", - добавили в сообщении.

По данным Главного управления МЧС России по Брянской области, в пятницу в регионе оказались затопленными 581 приусадебный участок и 39 жилых домов. Их число увеличивается в течение недели из-за подъема уровня воды в реках и дождей, на территории областного центра введен режим ЧС.

Происшествия,МЧС России,Следственный комитет,Юго-Восточная железная дорога,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители