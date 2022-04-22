Что известно об убившей под Воронежем двоих детей матери

Односельчанка рассказала о Веронике Тимофеевой, которая вместе с братом убила двоих своих детей.
Напомним, двойное убийство произошло в селе Терновка Воронежской области. 28-летняя Вероника и ее родной брат 32-летний Константин подозреваются в убийстве двоих сыновей Тимофеевой 7 и 8 лет. Одного из мальчиков ударили по голове молотком, а затем утопили в ванной, второго задушили. По предварительной версии, причиной убийства стало плохое поведение детей. У Тимофеевой также есть 5-летний ребенок, он в момент убийства спал и остался жив. Как сообщает телеграм-канал Shot, после расправы над детьми Константин Тимофеев пришел к соседям и заявил: «Мы убили детей. Иди посмотри, если не веришь».
Односельчанка Тимофеевой, продавщица местного магазина, рассказала «Газете.ру», что дети Тимофеевой не выглядели забитыми. По ее словам, мать никогда не кричала на них, даже если они озорничали и не слушались.
«Сама она сирота, ей дали квартиру. Жили они бедно, муж (отец детей) от них ушел, живет в другом селе, но детей навещал. Брат недавно вышел из тюрьмы. Сама она малообщительная, никогда не видела ее ни с подругами, ни с друзьями. Часто заходила ко мне в магазин с детьми, дети не забиты были, ее не слушались, она их точно не била, даже не видела ни разу, чтобы кричала на них. Если они начинали разносить магазин, брала младшего на руки и старших и выходила», - рассказала собеседница издания.
По ее словам, Вероника не употребляла алкоголь, жила, предположительно, на пособия и выплаты от бывшего мужа. Отец детей часто виделся с ними, привозил одежду и продукты.
Следствие возбудило уголовное дело об убийстве малолетних, совершенном группой лиц.