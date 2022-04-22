Что известно об убившей под Воронежем двоих детей матери

«Сама она сирота, ей дали квартиру. Жили они бедно, муж (отец детей) от них ушел, живет в другом селе, но детей навещал. Брат недавно вышел из тюрьмы. Сама она малообщительная, никогда не видела ее ни с подругами, ни с друзьями. Часто заходила ко мне в магазин с детьми, дети не забиты были, ее не слушались, она их точно не била, даже не видела ни разу, чтобы кричала на них. Если они начинали разносить магазин, брала младшего на руки и старших и выходила», - рассказала собеседница издания.