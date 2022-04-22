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14 минут назад

СК просит арестовать Кара-Мурзу по делу о фейках об армии РФ

ТАСС

Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следствия об аресте публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, подозреваемого по уголовному делу о распространении ложных сведений о Вооруженных силах РФ.

СК просит арестовать Кара-Мурзу по делу о фейках об армии России
Фото: ТАССТАСС

"В Басманный районный суд Москвы поступил материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кара-Мурзы Владимира Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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В пятницу стало известно, что Кара-Мурза был доставлен в Главное следственное управление СК России в рамках дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

Как рассказал ТАСС адвокат Вадим Прохоров, заседание Басманного суда назначено на 16:30. Он уточнил, что обвинение публицисту еще не предъявлено. В пятницу в Мосгорсуде должно было пройти рассмотрение жалобы на административный арест публициста.

Публицист не признал вину, сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

"Пока Кара-Мурзе вменяют один эпизод [дискредитации российской армии -] выступление в Палате представителей от штата Аризона 15 марта 2022 года. Вину он, конечно, не признает", - заявил адвокат.

Сотрудники МВД 11 апреля задержали в Москве Владимира Кара-Мурзу, доставили в отдел полиции и составили в отношении него административный протокол. Хамовнический суд 12 апреля назначил ему 15 суток административного ареста, признав его виновным в неповиновении сотрудникам полиции, которые задержали его во дворе дома.

Как следует из протокола об административном правонарушении, при виде сотрудников полиции Кара-Мурза попытался скрыться. При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставлять документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт, следует из материалов дела.

С сентября 2019 по февраль 2022 года Кара-Мурза вел программу "Грани недели" на радио "Эхо Москвы".

Происшествия,Вадим Прохоров,Следственный комитет,Мосгорсуд,
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