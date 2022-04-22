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52 минуты назад

Сообщника вора в законе Васи Бандита приговорили к семи годам за вымогательство

Lenta.ru

Таганский суд Москвы вынес приговор Дмитрию Гoльдбepгу, которого следствие считает сообщником вора в законе Игоря Кокунова, известного в преступной среде как Вася Бандит. Об этом сообщает «МК».

Сообщника вора в законе Васи Бандита приговорили к семи годам за вымогательство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подсудимый был признан виновным в вымогательстве у гендиректора «Первого московского часового завода» трех миллионов долларов, за что суд дал ему семь лет лишения свободы.

В отношении Кокунова, сбежавшего из-под стражи, дело приостановлено и выделено в отдельное производство.

По данным следствия, «peшaльщик» Гoльдбepг познакомился c Вaceй Бaндитoм в 2005 гoду. К ним за помощью обратился директор завода, который просил их посодействовать в урегулировании конфликта с деловыми партнерами. Вор в законе уладил спорную ситуацию, за что получил в качестве вознаграждения автомобиль Mercedes S-клacca. Также директор предприятия согласился выплачивать ему ежемесячную премию в 10 тысяч долларов, которые передавались через Гoльдбepгa. Через некоторое время сумма вознаграждения увеличилась на 15 тысяч долларов.

17 февраля сотрудникам ФСИН поступил сигнал о снятии электронного браслета, который был на Васе Бандите. По месту жительства, где он должен был находиться под домашним арестом, его не обнаружили. Авторитет сбежал из поместья в Чехове, принадлежащего его супруге — известному московскому адвокату. Мособлсуд приостановил процесс по делу Бандита о занятии им высшего положения в преступной иерархии.

Вор в законе «крышевал» казино в Новосибирской области, а также нелегальную торговлю топливом в подмосковном Егорьевске. Он уже имеет ряд судимостей за кражи, грабежи, вымогательства и разбои. Как считает следствие, Кокунов, постоянно проживая на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов Подмосковья, оказывает большое влияние на криминальный мир.

Происшествия,Игорь Кокунов,ФСИН,
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