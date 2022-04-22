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1 час назад

Появилось видео пожара в подмосковном Королеве

Александр Кузьмин

В подмосковном городе Королеве произошел пожар. По предварительным данным, возгорание возникло в промзоне. Снятые очевидцами кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы. На них видно, как над зданием поднимаются густые черные клубы дыма.

По информации Telegram-канала «Агентство “Москва”», пожар случился при проведении строительных работ в реконструируемом здании. Сейчас спасатели локализовали пламя на площади 100 квадратным метров. О пострадавших не сообщается.

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Происшествия,Новости Москвы,Пожары,Видео,
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